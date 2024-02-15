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Bursa’da teknolojiden uzak hırsız yakayı ele verdi..

İHA İHA
15.02.2024 10:28 | Son Güncelleme:
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Bursa’da teknolojiden uzak olan şüpheli şahıs, çaldığı tabletin GPS özelliği sayesinde kıskıvrak yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa’da teknolojiden uzak hırsız yakayı ele verdi..

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs eve girerek içinde bulunan yaklaşık toplam değeri 100 bin TL olan tablet, robot süpürge gibi tüm teknolojik cihazları alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çalınan tablette GPS özelliğinin olduğunun ve tabletin açık olmasını fırsat bilen ekipler, şüpheliyi konumda anlık olarak takip ederek kıskıvrak yakaladı. Emniyete getirilen 39 suç kaydın bulunan O.U. (27) işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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