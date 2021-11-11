Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Koşuyolu Sokak'ta faaliyet gösteren tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.



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