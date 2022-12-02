Bursa'da telefonla 2 kişiyi 500 bin liradan fazla dolandıran zanlılar yakalandı

Bursa'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp mağdurlardan yüklü miktarda para ve ziynet eşyası aldıkları iddia edilen 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Z.K. (73) ve A.M. (81) polise başvurarak, telefonda kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin, banka hesaplarının terör örgütleri tarafından ele geçirildiğini söylediğini aktardı.

Hesaplarından para transferleri yapıldığını ayrıca evdeki ziynet eşyalarından parmak izi alacaklarını belirten şüphelilere inandıklarını söyleyen Z.K. ile A.M, 242 bin 600 lira, 225 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve 5 altın bileziği teslim ettiklerini bildirdi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli K.S'yi (20) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili elde edilen bilgiler ışığında genişletilen operasyon kapsamında Y.B. (31), H.H.C. (29) ve C.D. (35) de yakalandı.

Şüphelilerin, ülke genelinde çok sayıda dolandırıcılık olayında hesaplarını kullandırdığı ve uyuşturucu karşılığında ağına düşürdükleri gençlere açık hatlar üzerinden hesaplar açtırdıkları ve başka illerde arandığı da tespit edildi.

Zanlılardan Y.B. ve C.D, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, ziynet eşyası ve paraları almaya gelen, bankamatikte işlem yapan zanlıların görüntüleri çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

