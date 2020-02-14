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Bursa'da temizlik maddesi içen çocuk 303. kez ameliyat oldu

BURSA HABERLERİ  | 14.02.2020 22:03 | Son Güncelleme

Bursa'da temizlik maddesi içen çocuk 303. kez ameliyat oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve şimdiye kadar 302 ameliyat geçiren 12 yaşındaki Kayra Talha Yaman, sağlığına kavuşmak için bir ameliyat daha oldu.

Kayra Talha Yaman, daha önce 4 kez gittiği ABD'ye 28 Ocak'ta yeniden giderek, 12 Şubat'ta 48 saat süren yemek borusu operasyonu geçirdi.

Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Yaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yaman'ın anneannesi Meral Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, torununun çok ağır bir ameliyat geçirdiğini söyledi.

Torununa ilk ameliyatında gırtlak nakli yapıldığını hatırlatan Güneş, "Şimdi yemek borusu ameliyatı oldu. Zor bir süreçti bizim için. Saatler geçmek bilmedi. Göğsünden kasığına kadar açıldı. Biz, 10 yıldan beri bunu bekliyorduk. İnşallah sağlığına kavuşup geri dönecek." dedi.

Yaman'a anne ve babasının refakat ettiğini anlatan Güneş, şöyle konuştu:

"Maddi manevi desteğe ihtiyacımız var. Herkesten Allah razı olsun. Herkesin dualarıyla Kayra bu günlere geldi. Çok yıprandık 10 yıldır. Çocuk, kendi acısını çekerek 303. ameliyatını geçirdi. Annesine ameliyata girerken, 'Çorba içeceğim.' demiş. Ben, İnegöl halkından, Türkiye'den dua ve destek bekliyorum. Kayra Türkiye'ye geri dönecek. Ne zaman döneceği ile ilgili henüz doktorlarla görüşülmedi ama daha önce üç ay sonra dönebileceği söylenmişti."

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Anahtar Kelimeler:
Ameliyat Bursa Kayra Talha Yaman Temizlik maddesi

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