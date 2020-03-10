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Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladığı iddia edilen kişi tutuklandı

BURSA HABERLERİ  | 10.03.2020 18:49 | Son Güncelleme

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladığı iddia edilen kişi tutuklandı

Bursa'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve örgüte finansal destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.K'nin yardımlaşma platformlarında ve internet üzerinden, terör örgütü PKK/PYD tarafından Suriye'de esir tutulan terör örgütü DEAŞ üyelerinin serbest bırakılması için para topladığı bilgisine ulaştı.

H.K'nin DEAŞ'a finansal destek sağlayanların Bursa sorumluluğunu yaptığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelinin, toplanan paraları özel bir para gönderme sistemiyle Suriye'ye ulaştırdığı belirlendi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, terör örgütünce kullanılan çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ile Suriye'ye gönderilmek üzere hazırlanan bir miktar para ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K, "terörün finansmanı ve terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı.

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deaş Operasyon Tutuklama

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