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Bursa'da terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

BURSA HABERLERİ  | 05.11.2020 18:24 | Son Güncelleme

Bursa'da terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Bursa'da terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de YPG/PKK adına faaliyette bulunan M.H. (27), M.E. (20) ve B.E'nin (19) örgüt tarafından istihbarat çalışması için Bursa'ya gönderildiği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Osmangazi ilçesinde saklandığı eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana ve dijital materyale el konuldu, gözaltına alınan 3 şüpheli işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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