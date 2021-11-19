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Bursa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

19.11.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Bursa-İzmir yolu Ata Bulvarı'nda, İrfan Balaban'ın kullandığı 16 RBL 78 plakalı otomobil ile Samet Ş. idaresindeki 33 DDM 56 plakalı tır çarpıştı.

Otomobil sürücüsü İrfan Balaban ile yanında bulunan İsmail A. kazanın etkisiyle araçtan fırladı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından iki yaralı, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Balaban'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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