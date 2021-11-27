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Bursa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

27.11.2021 06:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bursa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bursa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Bursa-Yalova yolu Ovaakça mevkiinde Serkan Güllü'nün kullandığı 16 L 7412 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce Fatih Atasever idaresindeki 16 AEU 611 plakalı tıra sonra da bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Serkan Güllü ile yanında bulunan Deniz Sertel ve ismi öğrenilemeyen bir kişi araçta sıkıştı.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 kişi Bursa Şehir Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Güllü ve Sertel'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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