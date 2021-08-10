Bursa'da tır ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde, tır ile traktörün çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

İznik-Orhangazi yolunda Raif İnce idaresindeki 77 AN 825 plakalı tırla, İbrahim Güner yönetimindeki 16 FDA 13 plakalı traktör çarpıştı.

Kazada, tır sürücüsü İnce (47) ile yanındaki Mustafa Semerci (55), traktör sürücüsü İbrahim Güner (36), eşi Tülay Güner (34) ve kızı Sena Güner (4) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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