Bursa’da tır kazasında sürücü yaralandı

Kaza sabah 07.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bozüyük istikametinden İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Turgut Kaya(41) yönetimindeki 16 ABA 220 plakalı tır, önünde seyir halinde olan sürücü Tahir Sara(34) yönetimindeki 63 ADS 25 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücü Turgut Kaya Yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hurdaya dönen hububat yüklü tır, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

