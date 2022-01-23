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Bursa'da tır, yolcu otobüsüne çarptı, 2 kişi yaralandı

23.01.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da tır, yolcu otobüsüne çarptı, 2 kişi yaralandı

Bursa'da tırın yolcu otobüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre E.Ş. (23) yönetimindeki 16 L 1317 plakalı tır, Bursa-Ankara kara yolu Mezit 8 mevkiinde M.B. (43) idaresindeki 16 ES 448 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüsteki Kaan Özen (24) ve Funda Burhan (20) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yeni bir otobüsün gelmesi için bir akaryakıt istasyonunda bekletilen yolculara, İnegöl Kaymakamlığı tarafından yiyecek ve içecek ikram edildi.

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