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Bursa'da tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

AA AA
10.05.2024 07:58
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Bursa'da tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

Bursa Çevre Yolu, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda, İlhan Ulaş (43) idaresindeki 16 BCF 149 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre arıza yaptığı için yolda duran M.P. (24) yönetimindeki 47 PL 445 plakalı tıra arkadan çarptı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, tırın dorsesinin altında kalan aracın sürücüsünün öldüğünü tespit etti.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, trafiğin tek şeritten kontrollü olarak akmasını sağladı.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücünün cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayın ardından tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Tır Hafif ticari araç

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