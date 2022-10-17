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Bursa'da tıra çarpan panelvanın sürücüsü öldü

17.10.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da tıra çarpan panelvanın sürücüsü öldü

Bursa'da tıra çarpan panelvanın sürücüsü öldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarpan panelvanın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Karacabey kara yolunda Bursa istikametine seyreden Bahri Güner (58) idaresindeki 16 RY 321 plakalı panelvan, Minteks mevkisinde yol kenarındaki cepte park halinde bulunan E.K'nin kullandığı 16 AOH 567 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Güner çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı Güner'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Güner'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

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