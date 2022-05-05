Bursa'da tırın otobüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Bursa'da tırın otobüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa çevre yolu İsmetiye Viyadüğü mevkisinde, Ankara istikametine giden bir tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığını söyledi.
Canbolat, kazada ilk belirlemelere göre otobüsteki yolculardan birinin hayatını kaybettiğini, 6'sının yaralandığını belirtti.
Vali Canbolat, "Sağlık ekipleri ve AFAD hızlıca bölgeye sevk edildi. Şu an için kaza yerinde bir olumsuzluk yok, ekiplerimiz gerekli tedbirleri almış durumda." bilgisini paylaştı.
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