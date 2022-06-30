Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki anne oğul hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Adnan Yılmaz idaresindeki 16 N 4958 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen blok mermer yüklü tır, Bursa-Orhaneli kara yolunun Akçabük Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, çarpışmanın etkisiyle bir süre sürüklenerek hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile annesi Fatma Yılmaz, araçta sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince güçlükle araçtan çıkarılan ve öldükleri belirlenen anne oğulun cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz