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Bursa'da tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

05.10.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırla kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Mezit Tüneli yakınlarında Okan Tren'in kullandığı 16 PU 730 plakalı tır, aynı yönde seyreden Alpay Korkmaz (25) yönetimindeki 17 ACR 546 plakalı kamyonete çarptı.

Yaralanan kamyonetin sürücüsü ile aynı araçta bulunan Cemal Karaduman (25) ve Emirhan Kuvan (16), sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Korkmaz'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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