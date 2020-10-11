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Bursa'da tırmanış sırasında düşerek yaralanan dağcı kurtarıldı

BURSA HABERLERİ  | 11.10.2020 17:36 | Son Güncelleme

Bursa'da tırmanış sırasında düşerek yaralanan dağcı kurtarıldı

Bursa'nın Kestel ilçesinde tırmanış yaparken kayalıklardan düşerek yaralanan dağcı, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Narlıdere Mahallesi Kocakaya mevkisinde arkadaşı T.Y. (44) ile tırmanışa geçen Fehmi G. (35), çıktıkları kayalık alandan inemedi.

Kurtarma şeridinin yırtılması sonucu yaklaşık 10-15 metre yükseklikten düşen Fehmi G, başından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Asayiş Timleri, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Bursa Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), ANDA Arama Kurtarma, Büyükşehir İtfaiyesi sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Fehmi G'yi bulunduğu yerden sedyeyle indirerek Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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