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Bursa'da "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı

BURSA HABERLERİ  | 31.08.2020 21:20 | Son Güncelleme

Bursa'da "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı

Bursa'da marketten "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki markette bir şüphelinin 200 lira vererek tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin Vahdet Y. olduğunu, kiraladığı araçla Bandırma'dan Bursa'nın Karacabey ilçesine gittiğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Daha önce 13 ayrı dosyadan aranması ve 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen Vahdet Y, ekiplerce gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Adliyeye sevk edilen şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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