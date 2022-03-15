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Bursa'da tiyatro festivalinde HNK Mostar sahne alacak

15.03.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da tiyatro festivalinde HNK Mostar sahne alacak

"Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde HNK Mostar Tiyatrosu, "Sabahtan Beri Durmadım" oyununu yarın tiyatroseverlerle buluşturacak.

Bursa Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından 9'uncusu gerçekleştirilen festival kapsamında, Bosna Hersek'ten HNK Mostar Tiyatrosu sahne alacak.

Erkeklerin günlük yaşamının sıradanlığını anlatan "Sabahtan Beri Durmadım" oyununun dekor tasarımı Marko Mrdakovic'e, ışık tasarımı Martin Satovic'e, müzikleri Marko Jakovljevic'e, koreografisi Ena Kurtalic'e ve dramaturjusi Dario Bevanda'ya ait.

Una Vizek'in yazdığı ve Drazen Kresic'in yönettiği oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Organizasyon kapsamında, 17 ve 18 Mart'ta ise Bursa Devlet Tiyatrosu "Keşanlı Ali Destanı" oyununu sahneleyecek.

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