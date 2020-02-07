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Bursa'da toprağa gömülü patlayıcı bulunmasıyla ilgili iki şüpheli daha yakalandı

BURSA HABERLERİ  | 07.02.2020 09:29 | Son Güncelleme

Daha önce yakalanan iki PKK/KCK'lı teröristin ormanlık alana define aramak için geldiklerini öne sürdükleri öğrenildi - Zanlıların gözaltına alınması ve patlayıcıların toprağın altından çıkarılması kameralara yansıdı

Bursa'da büyükşehirlerde eylem hazırlığındaki iki PKK/KCK'lı teröristin yakalanması ve toprağa gömülü patlayıcı bulunmasıyla ilgili Kocaeli ve Antalya'da iki şüpheli daha gözaltına alındı.

Kocaeli ve Antalya'da belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, daha önce yakalanan iki teröriste yardım ettikleri öne sürülen N.E. ve B.K'yi gözaltına aldı.

Bu arada, PKK'lı teröristler H.D. (31) ve F.K'nin (26) Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri sürüyor.

Teröristlerin, Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'ndeki ormanlık alana define aramak için geldiklerini öne sürdükleri öğrenildi.

Zanlıların gözaltına alınması, ormanlık alanda özel eğitimli köpekle arama yapılması ve toprağa gömülü patlayıcıların çıkarılması kameralara yansıdı.

İçişleri Bakanlığınca, büyükşehirlerde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen iki PKK'lı teröristin, toprağa gömdükleri 5,5 kilogram patlayıcıyla yakalandığı açıklanmıştı.

Nilüfer ilçesinde 155 polis imdat hattına gelen ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki şüpheliyi durdurmuş, kimlik sorgulamasında H.D. ve F.K'nin bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu oldukları tespit edilmişti.

Çalışmalar kapsamında teröristlerce Nilüfer ilçesindeki ormanlık alana 5,5 kilogram patlayıcı gömüldüğü belirlenmişti.

Uzman ekiplerce, kazı çalışmasında patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilmişti.

İçişleri Bakanlığı: Büyükşehirlerde eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
bölücü terör örgütü PKK/KCK Patlayıcı

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