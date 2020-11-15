Bursa'da trafiği tehlikeye sokan 2 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

Bursa'da trafiği tehlikeye sokan 2 araç sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Kasım Çarşamba günü sosyal medyada motosikletin üzerinde yatarak seyreden ve trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye sokan motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

Görüntülerin Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde çekildiğini tespit eden ekipler, buradaki güvenlik kameralarından yola çıkarak motosiklet sürücüsünün 16 yaşındaki H.C. olduğunu tespit etti.

Ehliyetsiz sürücü H.C'ye ve motosikletin sahibine adli işlem uygulandı.

Ekipler, dün yine sosyal medyada bir otomobilin makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü video kaydıyla ilgili de çalışma başlattı. Aynı yöntemle otomobili tespit eden ekipler, aracı kullanan kişinin S.C. olduğunu belirledi.

Hakkında adli işlem yapılan S.C'nin ehliyetine de el konuldu.

