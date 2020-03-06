YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa’da trafik kazası: 2 yaralı

Bursa’da trafik kazası: 2 yaralı

BURSA HABERLERİ  | 06.03.2020 23:43 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Caddesi’nde merkez istikametine giden S.A.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Caddesi’nde merkez istikametine giden S.A. idaresindeki 16 SC 731 plakalı araçla, Yunus Emre istikametine dönen H.H. idaresindeki 16 PJ 897 plakalı araç ile kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 16 SC 731 plakalı araç kaldırıma çıkarken 16 PJ 897 plakalı araçtan dışarıya fırladı ve metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler S.A. ve H.H. yaralandı. Yaralılar ambulansla Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya karışan araçlar olay yerine gelen çekicilerle otoparka götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardıTarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardı
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Vali Yazıcı, İdlib gazisini ziyaret etti

Balıkesir’de "Türkçe Söz Varlığı" toplantısı yapıldı

Balıkesir’de "Türkçe Söz Varlığı" toplantısı yapıldı

Otomobil beton mikserine çarptı; 2 yaralı

Otomobil beton mikserine çarptı; 2 yaralı

İnegöl’de voleybol ve basketbol finalleri nefes kesti

İnegöl’de voleybol ve basketbol finalleri nefes kesti

Başkan, üniversitelilerin çay davetini geri çevirmedi

Başkan, üniversitelilerin çay davetini geri çevirmedi

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Bursa Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
05:59
Sabah
07:23
Öğle
13:20
İkindi
16:33
Akşam
19:08
Yatsı
20:25

Bursa Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Aksoylar Eczanesi
Yildirim
Beşyol Eczanesi
Osmangazi
Gültekin Eczanesi
Osmangazi
Hakan Eczanesi
Nilufer
Liman Eczanesi
Nilufer
Maksem Sağlık Eczanesi
Osmangazi
Müjde Eczanesi
Yildirim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursa'da kocasının bıçakladığı kadın öldü

Bursa'da kocasının bıçakladığı kadın öldü

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez kaleyi gole kapatamamaktan şikayetçi

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez kaleyi gole kapatamamaktan şikayetçi

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Sabahın bereketi paylaşmanın lezzeti ile buluştu

Sabahın bereketi paylaşmanın lezzeti ile buluştu

Arınç, Bursa’da Sünnet Törenine Katıldı

Arınç, Bursa’da Sünnet Törenine Katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.