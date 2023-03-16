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Bursa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

16.03.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, lastiği patlayan ve içinde 4 gencin bulunduğu 77 AL 108 plakalı otomobil, İznik Gölü sahil yolunda kenara çekildi.

Patlayan lastiği tamir etmek için araçtan inen gençlere sürücüsü belirlenemeyen 16 VP 565 plakalı otomobil çarptı.

Kazada iki otomobil arasında kalan Hamza Bahadır (20) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerinden yaya olarak kaçan 16 VP 565 plakalı aracın sürücüsün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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trafik kazası Bursa Orhangazi kaza

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