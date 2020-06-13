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Bursa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

BURSA HABERLERİ  | 13.06.2020 18:54 | Son Güncelleme

Bursa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Orhangazi-İznik kara yolunun Keramet mevkisinde, Osman Karataş (61) yönetimindeki 16 ZS 988 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Ömer Kağan Kaymaz (21) yönetimindeki 16 AIR 329 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ve otomobilde bulunan Ömer Abbas Gökçe (21) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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