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Bursa'da trafik kazasında TCDD 1. Bölge Müdürü Acar ile iki kişi yaralandı

19.03.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da trafik kazasında TCDD 1. Bölge Müdürü Acar ile iki kişi yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında TCDD 1. Bölge Müdürü Necmettin Acar ve oğlu ile bir kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Acar'ın kullandığı 34 DOF 195 plakalı otomobil, İrfaniye mevkisinde aynı istikamette seyreden Hüseyin E. yönetimindeki gemi motoru taşıyan çekiciye eskortluk yapan 44 ADR 180 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan Necmettin ve oğlu Burhan Acar ile kamyonet sürücüsü Hüseyin E, sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazanın Acar'ın, oğlu ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış programına katıldıktan sonra İstanbul'a döndüğü sırada meydana geldiği öğrenildi.

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trafik kazası Bursa

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