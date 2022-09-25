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Bursa'da trafodan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

25.09.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da trafodan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde trafodan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

75. Yıl Mahallesi Doğa Sokak'taki elektrik dağıtım şirketine ait trafodan hırsızlık yapılması üzerine Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlıların olay yerine taksiyle geldiklerini tespit eden ekipler, ticari aracı Millet Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada trafodan kesilen yaklaşık 30 kilogram bakır kablo, trafo şalteri ve el aletleri ele geçirildi, şüpheliler K.Y. (24), M.A. (24), C.G. (23) ve A.Ç. (42) gözaltına alındı.

Zanlıların çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu, K.Y'nin 5 hırsızlık suçundan arandığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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