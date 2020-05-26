YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Bursa'da traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

BURSA HABERLERİ  | 26.05.2020 21:07 | Son Güncelleme

Bursa'da traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tamir ettiği traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Çeltikçi Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan çiftçi Emin Demir (37), patlayan lastiği değiştirmek için kriko ile kaldırdığı traktörün altında kaldı.

Başından yaralanan çiftçi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Demir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantina etkisi! Onları tanıdınız mı? Karantina etkisi! Onları tanıdınız mı?
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Turgut Özal Bulvarı’nın yol çizgileri çizildi

Turgut Özal Bulvarı’nın yol çizgileri çizildi

Vali Demirtaş’tan çiftçilere "geçmiş olsun" ziyareti

Vali Demirtaş’tan çiftçilere "geçmiş olsun" ziyareti

Traktör devrildi: 1 ölü

Traktör devrildi: 1 ölü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Milletvekili Erol Feyzi baba ile bayramlaştı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Milletvekili Erol Feyzi baba ile bayramlaştı

Tufanbeyli’de fasulye soğuktan kurudu

Tufanbeyli’de fasulye soğuktan kurudu

Kulp’ta yıldırım düştü, 6 büyükbaş hayvan telef oldu

Kulp’ta yıldırım düştü, 6 büyükbaş hayvan telef oldu

Bursa Namaz Vakitleri 26 Mayıs Salı

İmsak
03:43
Sabah
05:33
Öğle
13:06
İkindi
17:02
Akşam
20:29
Yatsı
22:11

Bursa Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Salı

Büyük Adliye Eczanesi
Osmangazi
Cansu Eczanesi
Yildirim
Cumhuriyet Eczanesi
Osmangazi
Çelikaksoy Eczanesi
Nilufer
Ecemnaz Eczanesi
Osmangazi
Emel Eczanesi
Osmangazi
Evren Eczanesi
Yildirim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bursa’da Kur’an kursu sağlık çalışanlarına otel oldu

Bursa’da Kur’an kursu sağlık çalışanlarına otel oldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bursa’da bir apartman karantina altına alındı

Bursa’da bir apartman karantina altına alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.