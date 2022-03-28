YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da "Türk Dünyası Kültür Başkenti Hatıra Ormanı" oluşturuldu

Bursa'da "Türk Dünyası Kültür Başkenti Hatıra Ormanı" oluşturuldu

28.03.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da "Türk Dünyası Kültür Başkenti Hatıra Ormanı" oluşturuldu

Bursa Büyükşehir Belediyesince, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında, yaklaşık 42 hektar alanda oluşturulan hatıra ormanına ilk fidanlar dikildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hatıra ormanı projesi, Mudanya ilçesi Göynüklü mevkisinde Bursa Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilk fidanların toprakla buluştuğu törende yaptığı konuşmada, son yıllarda yoğun nüfus artışı ve hızlı sanayileşmenin, bazı olumsuzlukları beraberinde getirdiğini belirtti.

Şehrin yeşil kimliğinden uzaklaşma gibi bir durumla karşılaşıldığını ifade eden Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak biz 1,5 milyon metrekare olan yeni yeşil alan hedefimizi 3 milyon metrekareye çıkardık. Büyük ölçekli parkları şehrimize kazandırıyoruz. Sadece geçen yıl 55 bin fidan diktik. Yine son günlerde gündeme geldiği, İstanbul'da anıt ağaçlar kesildiği için ifade etmek istiyorum, Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda gerçekten deneyimli ve donanımlıyız. Yaşları 100 ile 700 arasında değişen 1242 anıt ağacımızı korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Onlar bizim kadim medeniyetimizin simgesi, şehrimizin süsü."

Aktaş, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında oluşturdukları hatıra ormanı ile bu unvanı ölümsüzleştireceklerine dikkati çekerek, sürece katkı sağlayanlara teşekkür etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise kentte pek çok projede bir ağaca bile zarar vermemek için değişikliğe gidildiğini aktararak, "Bursa'da bu bakış açısı ile davranmaya devam edeceğiz. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti için hatıra ormanı oluşturuyoruz. İnşallah bu fidanlar, yüzyıllar boyunca sizlerin ve bizlerin hatırası olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hatıra Ormanı'nın ilk fidanları toprakla buluşturuldu.

Çalışmalar tamamlandığında ormanda yaklaşık 100 bin kızılçam, fıstık çamı ve servi fidanı bulunacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk kumaşı, yerli yazılımla sanal evrende kıyafete dönüşerek alıcıya ulaşıyorTürk kumaşı, yerli yazılımla sanal evrende kıyafete dönüşerek alıcıya ulaşıyor
Rize'de kayıp yaşlı adamı öldürdükleri iddiasıyla torunu ve arkadaşı tutuklandıRize'de kayıp yaşlı adamı öldürdükleri iddiasıyla torunu ve arkadaşı tutuklandı
Medipol Başakşehir'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdüMedipol Başakşehir'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bursa Namaz Vakitleri 28 Mart Pazartesi

İmsak
05:23
Sabah
06:48
Öğle
13:14
İkindi
16:44
Akşam
19:30
Yatsı
20:50
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.