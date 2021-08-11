Bursa'da Tuzcu Baba'nın kabrinin yakınındaki güvenlik kabini ve tuvalet tabelaları kaldırıldı

Bursa'da, Tuzcu Baba Camisi'nin yanında bulunan ve Fatih Sultan Mehmet'in tuzcubaşısı olduğu bilinen "Halid Efendi"nin kabrinin çevresindeki güvenlik kabini ile tuvalet tabelaları kaldırıldı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın ardından Bursa Valiliğince başlatılan çalışma kapsamında inceleme yapan yetkililer, kabin ve tabelalarının kaldırılmasına karar verdi.

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Genel Sekreteri ve Tuz Pazarı Esnafı Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erol Çağlayan, AA muhabirine, 25 yıldır çarşıda ticaretle uğraştığını söyledi.

Caminin çevresiyle ilgili 7-8 yıldır mücadele verdiğini belirten Çağlayan, şöyle konuştu:

"Sosyal medyadaki fotoğraf doğruyu yansıtmıyor. Mevcut yer, caminin, türbenin uzağındadır. Fotoğrafta gözüken kulübe aslında bir lavaboyu andırıyor ama bir güvenlik kulübesidir. İçinde kamera sistemlerine ait ürünler vardı. Onu zaten oradan kaldırdık. Şu da bir gerçek ki orası, çok temiz bir görünüme büründü."

Çağlayan, buraya "abdesthane" yazılı tabelanın asılacağını dile getirdi.

Konuyla ilgili olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu yetkilileriyle istişarede bulunduklarını aktaran Çağlayan, "Onlar da bir sakınca olmadığına kanaat getirdi. Her caminin yanında mutlaka bir abdesthane olmalı. Bu, bir ihtiyaçtır." dedi.

Pazarcı Ercan Alınca da "Burasının yapılması, çok iyi oldu. Temiz, güzel hizmet veriyorlar. 'Bu zata saygısızlık oluyor' denilmiş ama öyle bir şey yok. Tuvaletlerin mesafesi, kapılar, giriş yönleri farklı. Tuvaletler kabirle yan yana değil." ifadesini kullandı.



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