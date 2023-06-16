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Bursa'da uçurumdan düşen eşinin ölümüne neden olmakla suçlanan kadın hakim karşısında

16.06.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde uçurumdan düşen eşinin ölümüne neden olduğu iddia edilen kadının, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Arzu G. (35), kayınvalidesi Kadriye G. ve sanık avukatı katıldı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Arzu G, olay günü eşiyle evde tartıştıklarını ve otomobille ilçeye gittiklerini anlattı.

Sonrasında bir uçurumun kenarında durup tekrar tartıştıklarını belirten sanık Arzu G, olayda kendisinin de kayarak uçurumdan düştüğünü ve sabah saatlerinde tırmanarak yol kenarına ulaştığını ifade etti.

Olay günü oğlu ile gelininin araçla evden ayrıldığını belirten Kadriye G. ise şikayetçi olmadığını dile getirdi.

Tanık beyanlarının ardından Arzu G. hakkındaki ev hapsinin kaldırılmasına ve olay yerinde keşif yapılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

OLAY

Geçen yıl eylül ayında Orhaneli ilçesine bağlı Dündar Mahallesi’nde yaşayan Ali G, eşi Arzu G’yi otomobille bölgedeki bir uçurum kenarına götürmüştü.

Aralarındaki tartışma sırasında uçurumdan düşen çiftten Ali G. olay yerinde ölmüş, bir servis sürücüsü tarafından ağır yaralı olarak yol kenarında bulunan eşi Arzu G. ise hastaneye götürülmüştü.

Davanın iddianamesinde, sanık Arzu G'nin "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

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