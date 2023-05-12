Bursa’da ucuzluk izdihamı...Birbirlerini ezip dükkanı talan ettiler

İçeri girmek isteyen binlerce kadın birbirini ezerken, bazı vatandaşlar bir ürün yerine daha fazla alınca aralarında yaşanan sözlü tartışmalar kameraya yansıdı.

Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi’nde yeni ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi. İndirimi duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı.

Mağaza yetkililerinin kapıları açmasıyla toplanan kalabalık, içeri girmek isteyince izdiham yaşandı. Binlerce vatandaş kapıları zorlarken içeri giren vatandaşlar adeta dükkanı talan etti. Her üründen bir ürün alma hakkına sahip olan müşteriler, aynı üründen birden fazla alınca birbirleriyle tartışma yaşadılar. Kalabalığın ve izdihamın boyutları dron ile de kaydedilirken, birbiriyle sözlü tartışma yaşayan vatandaşlar kameralara yansıdı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyen vatandaşlar aradıklarının bazılarını bulduğunu, bazılarını ise geç kaldıklarını dile getirdi. Fiyatına bile bakmadan ürünlere hücum eden vatandaşlar, açılışın fazlasıyla kalabalık olduğunu ve ezilmekten son anda kurtulduklarını anlattı.

Mağaza sahibi Mehmet Bedel, “Açılış nedeniyle ev ürünlerinde indirime gittik. Yüzde 90’a varan indirimler kullandık. 3. Şubemizi açtık. İnşallah Türkiye genelinde de şubelerimizi açacağız" dedi

