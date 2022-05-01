Bursa'da "Ulusal İşçi Tiyatroları Festivali"nin tanıtım toplantısı yapıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Güney Marmara Tiyatro Kooperatifince düzenlenen "Ulusal İşçi Tiyatroları Festivali"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, festivalin tanıtım toplantısı Tayyare Kültür Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Kooperatif Başkanı Mustafa Yıldırım ve festivalde yer alacak tiyatro topluluklarının yöneticilerinin katılımıyla yapıldı.

Çelik, toplantıdaki konuşmasında, tüm işçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı.

Bu yıl ilki düzenlenen festivalin üreten insanların kendilerini ifade etmesi, emekçilerin çalışma arkadaşları ve çevreleri ile sosyalleşmeleri ve sektörde faaliyet gösteren fabrikalara ait sosyal kulüplerin bir araya gelmesi adına önemli bir adım olduğunu belirten Çelik şöyle konuştu:

"Bu vesileyle işçilerin sadece çalışma koşulları değil aynı zamanda sosyal hayatlarının da önemli olduğu öne çıkarılarak sektör çalışanlarının birbirleri ile iletişimin güçlenmesine katkı sağlanacak. Fabrikalarda tezgah başında çalışan emekçilerin bir sosyal ve kültürel hayatı olduğu ve olması gerektiği genelde ıskalanıyor. Bu etkinlik emekçilerin bu yönüne dikkati çeken önemli bir organizasyon. Bu vesileyle festivale katılım sağlayan tüm ekiplere başarılar diliyorum. Alkışlarımız alın terine."

Yıldırım ise Kooperatifin kuruluş ilkelerine uygun olarak etkinliklerini tüm hızıyla sürdürdüklerini ifade etti.

Bölgedeki tüm dinamikleri sanat ortak başlığı altında bir araya getirmeyi hedeflediklerini anlatan Yıldırım şunları kaydetti:

"Birincisini düzenlediğimiz festival, tuttuğu meşale ile şimdiden geniş bir yolu aydınlatacağının işaretini vermiştir. Festivalde bizimle bir araya gelen gerek ülkenin güzide üretim güçleri, gerekse ülkenin tüm duyarlı dinamikleri, emeği sahneye çıkarmış olmanın gururunu paylaşmaktadır. Artık sanat, yaşamın inşa edildiği her alanda soluk alacaktır. Böylece sanatın birleştirici ve iyileştirici gücü, toplumumuzun her seferinde yeniden ve daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmasını sağlayacaktır. Festival ile üretenlerin insanlığa kattıkları değerin bir kez daha altını çizeceğiz. Dünyayı, üreterek yarına taşıyanları bir kez daha ayakta alkışlatarak kıymetlerini yeniden haykıracağız. İşçinin, bu kez de hayatın en özgür yeri olan, sahneden söz hakkı bulmasına vesile olacağız. Tüm bunları yaparken bir kez daha göreceğiz ki sanat, değiştirir, geliştirir. İnsan emeğinin en kıymetli üretimidir sanat. Yarını tahayyül edebilme heyecanıdır, sanat. İşte bu duygularla emek sahneye çıkıyor."

Bosch Bursa, Oyak Renault, Eskişehir Eti Gıda, Uludağ Elektrik, Bursa Beyçelik Gestamp ve Bosch Termoteknik Manisa fabrikalarının tiyatro toplulukları katılacağı fesitval 31 Mayıs'ta başlayacak ve 10 gün sürecek.

