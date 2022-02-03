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Bursa'da üniversitedeki çiftlikte yılın ilk kuzuları dünyaya gözlerini açtı

03.02.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BUÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Ak: - "Yaklaşık 40 koyun doğurdu ve 65 kuzumuz var. Yüzde 50'ye yakın, bu ırk için fena olmayan bir ikizlik oranı söz konusu"

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesinde, çiftlikte dünyaya gelen 65 kuzunun ve artan ikiz doğum oranının mutluluğu yaşanıyor.

Fakültenin Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Ak, gazetecilere yaptığı açıklamada, koyunculuk faaliyetlerini artırmak için çalıştıklarını söyledi.

Yerleşkedeki çiftlikte eğitim, araştırma ve uygulamanın bir arada gerçekleştirildiğini anlatan Ak, "Bu senenin ilk kuzuları doğmaya başladı. Şu anda gayet iyi gidiyor. İkizlik durumumuz da iyi. Anadolu coğrafyasında koyun önemli bir tür. Geçen yıllarda biraz azalmıştı ama son zamanlarda Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle sayının tekrar artmaya başladığını görüyoruz." dedi.

Ak, bölgede yaygın olarak kıvırcık ve merinos melezleri yetiştirdiklerini dile getirdi.

Yeni doğumlarla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ak şöyle konuştu:

"Yaklaşık 40 koyun doğurdu ve 65 kuzumuz var. Yüzde 50'ye yakın, bu ırk için fena olmayan bir ikizlik oranı söz konusu. Yaklaşık 130 civarında koyun var. Doğumunu beklediğimiz hayvanlarımız var. Aslında soğuk havalara denk geldiği için biraz endişe ettik ama Allah'a şükür bir sıkıntımız olmadı. Bu sezon 200'e yakın kuzu elde etmeyi bekliyoruz. Kapasiteyi biraz daha artıracağız. Altyapımız buna müsait. Üretimimizi artırmayı hedefliyoruz. Bu anlamda dişilerin damızlık, erkekleri kurbanlık ya da etlik olarak satışı gerçekleşiyor."

Ak, doğumlar devam ettiği için çiftlikte günün 24 saati görevde olduklarını aktardı.

Doğumdan sonra müdahalenin önemli olduğunu vurgulayan Ak şunları kaydetti:

"Annenin doğumda zorluğu varsa yardımcı olmamız gerekiyor. Genellikle doğal olarak kendileri doğuruyor. Sadece müdahale gerektiğinde biz yardımcı oluyoruz. Ondan sonra annenin yavruyu yalayıp kurutması, emzirmesi gerekiyor. Anne yavruya sahip çıkmıyorsa yavrunun annesini emmesini sağlamamız gerekiyor. Çünkü yavrunun 'ağız sütü' dediğimiz 'kolostrum'u doğumdan sonraki ilk bir saat içinde tüketmesi son derece önemli. Bu, doğumdan sonraki günlerde yavrunun hayatta kalma şansını artırıyor."

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