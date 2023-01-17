Bursa’da uyuşturucu operasyonu

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım SÖS Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine takibe aldığı S.Y.’nin (28), Gürsu İlçesi Yenidoğan Mahallesi Ömer Duruk Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde madde bulundurduğunu tespit ederek operasyon düzenledi.

Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile baskın düzenlenen iş yerinde uyuşturucu 10 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 36 adet 9.19 mm çapında fişek ve 23.48 gram esrar ele geçirdi.

Polis ekiplerince iş yerinde yakalanan ve 12 suç kaydı bulunan S.Y. gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

