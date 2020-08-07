YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

BURSA HABERLERİ  | 07.08.2020 20:57 | Son Güncelleme

Bursa’da İnegöl Jandarma ekipleri ile Bursa Jandarma KOM Şube ekipleri Yeniceköy Mahallesinde bir eve yaptıkları baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bursa’da İnegöl Jandarma ekipleri ile Bursa Jandarma KOM Şube ekipleri Yeniceköy Mahallesinde bir eve yaptıkları baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili biri kadın 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İnegöl jandarma ekipleri ile Bursa Jandarma KOM ekipleri, Yeniceköy Mahallesinde M.T isimli şahsın evine baskın yaptı. Yapılan baskında evde bulunan B.O isimli kadın ile H.H. ve F.U. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 15 gram bonzai, 10 gram metamfetamin uyuşturucu madde, evde yapılan aramada, 4 adet cam aparat (payp), 5 adet şeffaf kilitli poşet, 3 adet payp yapımında kullanılan çakmak gazı, 1 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili biri kadın 4 kişi, ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte bu yılın sürpriz aşkları! Kimi arkadaşına, kimi hayranına aşık oldu İşte bu yılın sürpriz aşkları! Kimi arkadaşına, kimi hayranına aşık oldu
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Dolandırıcılık uyarısı

Dolandırıcılık uyarısı

Mensah’tan transfer açıklaması

Mensah’tan transfer açıklaması

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Edremit AK Parti’den, CHP’Lİ belediyeye tepki

Edremit AK Parti’den, CHP’Lİ belediyeye tepki

Düğünlerde her türlü yemek ve ikramlan yasaklandı

Düğünlerde her türlü yemek ve ikramlan yasaklandı

Bursa Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
04:22
Sabah
06:01
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:19
Yatsı
21:51

Bursa Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Barbaros Eczanesi
Nilufer
Barbaros Eczanesi
Nilufer
Barbaros Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Mudanya esnafına pandemi desteği

Mudanya esnafına pandemi desteği

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kapkaç zanlısı polisten kaçamadı

Kapkaç zanlısı polisten kaçamadı

Hazır yemekte girdiler yükseldi

Hazır yemekte girdiler yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.