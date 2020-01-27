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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

BURSA HABERLERİ  | 27.01.2020 12:22 | Son Güncelleme

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Aramalarda 320 gram sentetik uyuşturucu, 215 gram metamfetamin, uyuşturucu madde yapımında kullanılan presleme cihazı ve çok sayıda vakumlama poşeti ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E, E.K ve E.Y. "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

N.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Narkotik Şüpheli Uyuşturucu Operasyonu

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