Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

2 gün süren operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen, A.E (23), S.S. (21) ile E.E'nin (25) evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 55 gram metamfetamin, 250 gram esrar, 59 uyuşturucu hap, 15 bin lira nakit para ve hassas teraziler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

