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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 36 şüpheli tutuklandı

05.02.2021 12:17 | Son Güncelleme:
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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 36 şüpheli tutuklandı

Bursa merkezli 5 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 48 zanlıdan 36'sı tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 600 personelin katılımıyla Bursa, İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Tekirdağ'daki 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kapıları koçbaşıyla kırılarak adreslere giren ekipler, buralarda özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yaptı.

Operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda 7 kilo 990 gram sentetik kannabinoid, 1217 adet ecstasy hap, 705 gram esrar, 240 gram metamfetamin, 34 adet yeşil reçeteyle satılan hap, iki hassas terazi ve 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 12 zanlının işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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