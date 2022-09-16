Bursa'da uyuşturucuyla yakalanan Bilecik Belediyesi görevlisi tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan Bilecik Belediyesinde şef olarak görev yapan şüpheli tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, kentte uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen bir otomobili durdurdu.

Sürücü S.Y'nin (35) üzerinde ve otomobilde yapılan aramada 185 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bilecik Belediyesinde daha önce zabıta müdürlüğü görevinde bulunduğu ve itfaiye şefi olarak görev yaptığı öğrenilen S.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

