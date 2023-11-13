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Bursa’da virajı alamayan otomobil duvara çarparak takla attı: 2 yaralı

13.11.2023 07:55 | Son Güncelleme:
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Bursa’da virajı alamayan otomobil, bir iş yerinin duvarına çarparak takla attı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Bursa’da virajı alamayan otomobil duvara çarparak takla attı: 2 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Orhangazi-İznik yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 AIP 467 plakalı otomobil, virajı alamayarak bir iş yerinin duvarına çarpıp takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü ve araçtaki yolcu, sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin Orhangazi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Güler’in oğlu olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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