Bursa'da yaban mersini hasatı başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Tarım AŞ tarafından sürdürülen proje kapsamında üreticiyle buluşturulan yaban mersininin hasatı başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı kırsal Tuzla Mahallesi'nde, Tarım AŞ'nin bu yıl çiftçiye dağıttığı 75 bin yaban mersini fidanı, hasat aşamasına geldi.

Türkiye'nin en büyük toprakta ekili yaban mersini bahçelerinin bulunduğu mahallede, 350 dekar alanda hasat yapılıyor.

Yaban mersini, hasatın ardından paketlenerek, Tarım AŞ desteğiyle pazarlanıyor.

Kentte yaban mersini ekili alanın bin 500 dekarı bulması hedefleniyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, kentin son yıllarda tarımda hak ettiği noktayı yakaladığını belirtti.

Bursa'da geleneksel olarak yetiştirilen ürünlerin yanında Tarım AŞ'nin destekleriyle katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesinde de önemli bir başarı sağlandığını aktaran Çelik, "Emeklerinden dolayı çiftçilere teşekkür ediyorum ve verimli bir hasat dönemi diliyorum." ifadesini kullandı.

