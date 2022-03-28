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Bursa'da yankesicilik şüphelisi 2 kişiden biri tutuklandı

28.03.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yolda yürüyen bir kadının cep telefonunun çalınması, güvenlik kamerasınca görüntülendi

Bursa'da, yolda yürüyen 2 kadının cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çaldıkları belirlenen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi Kapalı Çarşı Caddesi'nde yürüyen F.Ç, bir süre sonra telefonun cebinde olmadığını fark etti.

Kadının durumu bildirmesi üzerine araştırma yapan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekipler, F.Ç'nin cebindeki telefonun yolda yürürken arkasından yaklaşan 2 şüpheli tarafından yankesicilik yöntemiyle çalındığını belirledi.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, S.E. (15) ve A.Ş'yi (22) gözaltına aldı.

Zanlıların, Baruthane Mahallesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi'nde de H.Y'ye ait cep telefonunu aynı yöntemle çaldıkları anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

F.Ç'nin cebinden cep telefonunun yankesicilikle çalınması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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