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Bursa'da yapılan Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı "Baja Resital" tamamlandı

02.10.2023 08:12 | Son Güncelleme:
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Bursa'da 2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı "Baja Resital" tamamlandı.

Bursa'da yapılan Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı "Baja Resital" tamamlandı

Yarışların tamamlanmasıyla, bir otelde düzenlenen ödül töreninde sporculara kupaları verildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) 2023 ulusal yarışma takviminde yer alan ve sıralama turuyla birlikte 3 gün süren şampiyona, Mustafakemalpaşa ilçesindeki yarışlara sahne oldu.

Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) tarafından organize edilen etkinliğin son gününde 25 otomobil sporcusu yer aldı.

Yarışçılar şampiyona boyunca Muradiye Sarnıç Mahallesi'nden başlayarak, Suuçtu Şelalesi'nden geçip Karapınar Mahallesi'ne kadar 70 kilometrelik bir özel etabı geçti.

Toplam 4 ayaktan oluşan şampiyonada Bursa ayağı sonunda yarışçılar, Türkiye şampiyonluğu yolunda önemli bir yol katetti.

Şampiyonanın Bursa'daki ayağında sıralamalar şöyle oluştu:

SSV kategorisi: 1- Abdullah Turgut/Arda Şenay, 2- İsrafil Akyüz/Mert Tepe, 3- Diren Öykü/Caner Çapar

Sınıf 4: 1- Kenan Özsoy/Harun Deynek, 2- Alper Sarper/Cihan Armağan, 3- İlyas Sönmez/Bozkır Pelister

Sınıf 3: 1- Atakan Keskin/Duygu Yılmaz Keskin, 2- Özgür Şenyurt/Volkan İşler, 3- Atilla Baybara/Cüneyt Göktürk

Sınıf 2: 1- Murat Kamil Altın/Tuvana Sayar, 2- Mehmet Tüfekçioğlu/Uğur Tepe

Otomobil kategorisi: 1- Murat Kamil Altun/Tuvana Sayar, 2- Atakan Keskin/Duygu Yılmaz Keskin, 3- Özgür Şenyurt/Volkan İşler

Ödül törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız da katıldı.

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