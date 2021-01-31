Bursa'da yapımı tamamlanan "Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi" yarın açılacak

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde belediye tarafından inşa edilen Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi ile öğrencilere 7 gün 24 saat çalışma ve araştırma imkanı sunulacak.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kütüphane yarın AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla hizmete girecek.

1250 metrekare alana sahip, 20 bin eserin yer aldığı binada 300 kişilik kütüphane, özel okuma alanları, 100 kişilik seminer salonu, bilgisayar eğitim laboratuvarı, toplantı odası, grup ders çalışma, kafeterya ve dinlenme alanları bulunuyor. Kütüphanede kültür ve sanat etkinlikleri de yapılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nin Yıldırım'a ve Bursa'ya değer katacağını vurguladı.

Kütüphanenin 7 gün 24 saat öğrencilere hizmet vereceğini vurgulayan Yılmaz, ders çalışan, araştırma yapanlara çay ve çorba ikramlarının da olacağını aktardı.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ayrıca kütüphanemiz engelli öğrencilerimizin de rahatlıkla ulaşabileceği, kitap okuyarak ders çalışabilecekleri imkanlara sahip. Bilgisayarlı çalışma odaları, 30 kişilik toplantı odasıyla Yıldırım'a yakışan bir tesis olacak. Bu fiziki mekana ruh verecek olan gençlerimizle ilçemize ve Bursa'mıza değer katacak önemli bir kompleksimizi halkımızın hizmetine sunacağız. Yeter ki gençlerimiz geleceğe emin adımlarla, iyi şartlarda hazırlansınlar. Biz tüm imkanlarımızı onlar için seferber etmeye, evlatlarımızın hizmetkarı olmaya hazırız."

