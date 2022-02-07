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Bursa'da yaralama sanığının dosyası ilk duruşmada "ağır cezaya" gönderildi

07.02.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yaralama sanığının dosyası ilk duruşmada "ağır cezaya" gönderildi

Bursa'da bir genci satırla yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 29. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "tehdit", "hakaret" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık Gökhan B. ile müşteki Abdullah Y. (19) ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Gökhan B. savunmasında, "Yeğenim yanlışlıkla birini silahla yaralamıştı. Bu olaya ilişkin soruşturma devam ediyordu. Müşteki Abdullah'ın sosyal medya üzerinden 'Kan kusturacağız, kimlere dert olmadık ki' şeklinde paylaşımlarda bulunduğunu öğrendim. Olay günü müştekiyi söz konusu yerde gördüm. Bana yönelik küfürlü sözler söyledi. Kendimi tutamadım, ona yönelik eylemde bulundum." diye konuştu.

Üzerinde gece vardiyasında çalıştığı için koruma amaçlı kesici alet bulunduğunu ileri süren sanık, beraatini istedi.

Müşteki Abdullah Y. ise olay günü bir çiğ köfteci dükkanının önünde bulunduğu sırada yanına gelen sanığın "Seni arıyordum, kaç gündür neredesin? Sıra sende" diye söylemde bulunduğunu ve kolundan tutarak tehdit ettiğini öne sürdü.

Abdullah Y, sanığın tabureyle kafasına ve sırtına vurduğunu, kesici aletle de kendisine saldırdığını anlattı.

Müşteki avukatı, sanığın tutuklandığı sırada gazetecilere, "Bu daha fragman, siz galaya gelin" sözlerini sarf ettiği belirterek tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme hakimi, sanığın Abdullah Y'ye yönelik eyleminin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu kapsamında kalma ihtimalinin bulunduğunu belirterek, dosyanın nöbetçi Bursa Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Geçen yıl 5 Ağustos'ta, aralarında daha önceden husumet bulunan Abdullah Y'yi darbedip daha sonra satırla yaralayan Gökhan B. yakalanmıştı.

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