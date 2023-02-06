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Bursa’da yardım seferberliği

06.02.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, deprem bölgeleri için yardım kampanyası başlatıldığını açıkladı.

Bursa’da yardım seferberliği

Vatandaşlara ve STK’lara çağrıda bulunan Başkan Taban, “Battaniye, çocuk bezi ve maması, mont, ısıtıcı, ilk yardım seti, uyku tulumu, çadır, konserve yiyecek, su ve kışlık giyecek yardımlarını Belediye Spor Salonumuzda akşam 20.00’a kadar toplayacağız” dedi. Kampanyanın ardından İnegöl de yaşayan vatandaşlar, yardım noktasına akın akın giderek ürünlerini bıraktılar.

İnegöl Belediyesi, Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi sonrası harekete geçti. İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibinin deprem bölgesine sevk edilmesinin ardından, deprem bölgesindeki vatandaşların eksiklerini gidermek için yardım kampanyası başlatıldı.

“BİR KEZ DAHA DEPREM GERÇEĞİ İLE YÜZ YÜZEYİZ”

Yardım kampanyası hakkında açıklama yapan Başkan Alper Taban, “Deprem gerçeği ile bir kez daha yüz yüzeyiz. Maalesef güne acı bir haberle uyandık. Kahramanmaraş-Pazarcık merkezli 10 illimizde, çok geniş bir bölgede ve komşu ülkelerde de hissedilen ciddi bir depremle sarsıldık. Haberi alır almaz harekete geçerek ilk andan itibaren ne yapabiliriz noktasında bir dizi çalışmalar yürüttük. İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekibimiz de arama kurtarma çalışmaları için AFAD koordinasyonuyla Malatya bölgesinde görevlendirildi. İNDAK ekinimizi 38 kişi ile tam teçhizatlı olarak sabah erken saatlerde deprem bölgesine gönderdik” dedi.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Yardım için çok fazla mesaj aldığını ifade eden Başkan Taban, “Depremden sonra yardım etmek isteyen vatandaşlarımızdan binlerce mesaj aldık. Milletimiz her zaman olduğu gibi karınca kararınca elini taşın altına koymak için çaba sarf ediyor. Buradan tüm STK’lara ve vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere; battaniye, çocuk bezi ve maması, mont, ısıtıcı, ilk yardım seti, uyku tulumu, çadır, konserve yiyecek, su ve kışlık giyecek yardımlarını Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Belediye Spor Salonumuzda toplayacağız. Yardımlar yarın gönderilmiş olacak. Yardımda bulunmak isteyen tüm vatandaşlarımızın bu akşam 20.00’a kadar yardım malzemesini teslim etmesini rica ediyorum” açıklamalarında bulundu.

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inegöl belediyesi

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