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Bursa'da yasaklı ırk köpek denetimi artırıldı

02.01.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yasaklı ırk köpek denetimi artırıldı

Bursa'da sokaklarda başıboş dolaşan yasaklı ırktaki köpeklere yönelik denetimler yapılıyor.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda devriye gezerek pitbull ve diğer yasaklı ırktaki köpekleri arayıp, vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiriyor.

Sokaklarda başıboş gezen yasaklı ırktaki köpekler, sakinleştirici iğne kullanılarak yakalanıyor ve veteriner hekim tarafından ilk muayenenin ardından Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne götürülüyor.

Bakım ve tedavileri için modern ve ileri teknoloji cihazlarla donatılan 13 yıllık tesisin elverişli ortamında kontrol altında tutulan köpekler, vatandaşlar için tehlike arz etmiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçe genelinde sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında denetim ve çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

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