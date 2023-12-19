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Bursa’da yaşanan kavgada silahlar konuştu

19.12.2023 08:09 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi’nde meydana gelen kavgada silahlar patladı.

Bursa’da yaşanan kavgada silahlar konuştu

İki grup arasındaki kavganın ardından yaşanan arbede anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 23.20 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Suyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Caddede devam eden kavgada şahıslardan biri tabancayla etrafa ateş etti.

MARKETE SIĞINDILAR

Kavga sırasında karşı taraftaki 3 genç şahıs, cadde üzerindeki markete sığındı. Marketi basan kavganın diğer tarafındaki şahısları, marketin sahibi Semih Ç. (30) püskürttü. Silah sesinin ardından şahıslar geldikleri araçlarla olay yerinden uzaklaştılar. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Gençlerin markete sığındığı, diğer şahısların marketi bastığı ve market sahibinin şahısları püskürtüp kavgayı sonlandırdığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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