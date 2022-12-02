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Bursa'da yaşlıları hedef alan yankesici kadın tutuklandı

02.12.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yaşlıları kandırarak paralarını yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddiasıyla yakalanan kadın tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaşlı kişileri birliktelik vaadiyle kandırarak yanlarına yaklaşıp el çabukluğuyla ceplerindeki paralarını çalan zanlı hakkındaki ihbar üzerine harekete geçti.

Şikayetçilerin ifadelerinden yola çıkarak eşkali belirlenen kadının, 35 suç kaydı bulunan İ.Y. olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin çalışmasıyla suçüstü yakalanan kadın, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli İ.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa yankesicilik

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