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Bursa’da yaya geçidinde feci kaza: Anne hayatını kaybetti, çocukları yaralandı

İHA İHA
01.04.2024 14:54
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Bursa’da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 2 çocuğuna otomobil çarptı.

Bursa’da yaya geçidinde feci kaza: Anne hayatını kaybetti, çocukları yaralandı

Kazada, anne hayatını kaybederken çocuklar yaralandı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Recep Ö. idaresindeki 16 AZV 313 plakalı otomobil, o sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmek üzere olan anne Tuba Çival ve 2 çocuğu R.Ç. (14) ile M.Ç.’ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tuba Çival’a ilk müdahalesinin ardından çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralanan R.Ç. ile M.Ç. çevre hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Recep Ö. ifadesi alınmak üzere olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Ağır yaralanan anne, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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